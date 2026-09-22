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Antigang : Geneviève Rousseau fait des menaces à la future mariée

Guylaine Tremblay brille dans le rôle de la vilaine.

Antigang
Élizabeth Lepage-Boily
Par Élizabeth Lepage-Boily

Cette semaine, dans Antigang, nous assisterons au mariage de Marilou (Camille Felton) et Cédric (Samuel Gauthier), scellant ainsi l'alliance entre deux groupes criminels d'importance.

Dans la bande-annonce de l'épisode de mardi, Geneviève Rousseau (Guylaine Tremblay), la mère de Cédric, demande à Marilou de signer un document juste avant qu'elle entre dans l'église, alors qu'elle se trouve dans la limousine avec son oncle (Martin Dubreuil).

Si tu ne signes pas dans les trois prochaines secondes, j'annule le mariage et je t'envoie le bill.

De toute évidence, il s'agit d'un contrat prénuptial, qui sert à fixer la gestion des biens et leur partage en cas de séparation du couple. La maman Murphy ne fait pas confiance à la future mariée. Marilou n'aura sans doute pas d'autres choix que de signer ce fameux contrat, mais quel sera l'impact de cette entente pour la suite de l'histoire?

Dans cette vidéo, disponible au bas de l'article, on peut aussi voir Denys Marchand (Sébastien Ricard) confronter Cédric sur le parvis de l'église, rappelant sa place au nouveau marié.

Chose certaine, ce mariage ne sera pas de tout repos!

Rappelons que Camille Felton nous a parlé du tournage de ces scènes marquantes. À lire ici.

Antigang est diffusé du lundi au jeudi à 19 h sur les ondes d'ICI Télé.

Mentionné dans cet article

Photo de Guylaine Tremblay
Guylaine Tremblay

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