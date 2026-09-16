Vidéo : Un tournage d'envergure pour le mariage de Marilou et Cédric dans Antigang

La prochaine semaine complète d'Antigang sera entièrement consacrée au mariage de Marilou et Cédric.

Nous aurons droit à la réception, à la cérémonie, mais aussi au party post-célébration, qui aura lieu au bar de danseuses Le Quickie.

L'actrice Camille Felton nous a récemment parlé du tournage de ces épousailles, qui a eu lieu dans une église de Longueuil.

« C'était vraiment intense, parce que c'était de grosses scènes à jouer, il faisait chaud, on était tous en habit de mariage, tout le monde, puis on tournait dehors au gros soleil, puis après ça, dans l'église. [...] On était une grosse gang, mais c'était vraiment le fun, parce que justement on tournait quelque chose de concret. Souvent, on va tourner beaucoup de dialogues, on va tourner des scènes d'action, ça arrive, mais là vraiment de pouvoir tourner un mariage, c'était exceptionnel. »

L'actrice aborde aussi la relation « de proximité » de son personnage avec Paco (Samian), dans la vidéo que vous pouvez visionner en entête.

Ne manquez pas ce grand mariage irlandais le mercredi 23 septembre à 19 h.