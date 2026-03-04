Antigang : Cédric Murphy entre en prison

Dans la bande-annonce de l'épisode de ce mercredi soir de la quotidienne de Radio-Canada, on peut voir la bande de l'Antigang arrêter Cédric Murphy (Samuel Gauthier) pour bris de condition.

Il faut dire que le jeune bandit, qui était assigné à sa résidence jusqu'à ce que sa mère s'en mêle, a été plutôt laxiste sur ses droits de sortie.

Dans les extraits diffusés sur les réseaux sociaux, on peut aussi le voir dans une cellule, dire à un confrère détendu : « Penses-y même pas! ». Saura-t-il se défendre en prison?

Certains téléspectateurs ont aussi une théorie sur la raison de l'arrestation de Cédric : « Cédric est un des deux qui a donné une rince l’autre nuit au gars du syndicat à la sortie de la roulotte !? ». C'est à suivre!

Voyez la bande-annonce au bas de l'article.

Le synopsis officiel d'épisode de ce mercredi 4 mars se lit comme suit : Tommy demande à Dan Murphy de le rencontrer au plus vite. L’équipe tente de comprendre les allées et venues de Lenny Caron, qu’on a pris en filature, mais ce dernier a plus d’un tour dans son sac. Il explique à Marilou qu’elle doit se montrer absolument discrète. Dan Murphy commence à perdre patience avec Cédric.

À noter que Denys Marchand (Sébastien Ricard) s'absentera de nos écrans momentanément. Voyez pourquoi ici.

Antigang est diffusée un lundi au jeudi à 19 h sur ICI Télé.