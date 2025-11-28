Anthony P. remet la monnaie de sa pièce à Alexandra dans la bande-annonce de L'Heure de vérité

Les premières images de L'Heure de vérité ont fait leur apparition sur le web après la diffusion de la dernière quotidienne d'OD Chypre de la saison, jeudi soir.

On peut y voir les candidats se lancer des joutes verbales. Deymien confronte notamment Lauriane au sujet de l'élimination de son couple au voyage final, Clara déclare qu'il n'y aura pas d'amitié avec quelqu'un après OD et Cindy se défend sur certaines paroles prononcées pendant l'aventure.

On peut aussi voir Laurie s'entretenir avec Arnaud et les choses ne se passent pas comme prévu...

Anthony P. lance la réplique la plus saluée sur les réseaux sociaux. Il dit à Alexandra : « Je pense que le Québec au complet avait une image un peu négative de toi », ce à quoi elle répond : « oui, merci Antho pour ça ». Ce dernier réplique alors du tac au tac : « C'est totalement de ta faute ».

Voyez la bande-annonce ci-dessous.

On peut croire qu'Alexandra aura droit à une Heure de vérité assez houleuse puisque dans l'émission d'Occupation Double jeudi, on pouvait voir que Julie-Pier déclarer : « Je l'haïs man! », en parlant de sa consoeur. « J'ai même pas le goût de la voir, j'ai même pas le goût de lui parler. J'ai tellement dépensé d'énergie sur cette personne-là. »

« Alex a eu un passe-droit jusqu'en finale à cause d'Antho », lançait, pour sa part, Maxime, qui abonde dans le même sens que sa douce.

Précisons que les fans d'OD craignent que L'Heure de vérité soit, comme chaque fois, trop édulcorée. Mais comme l'expliquait récemment Fred Robichaud, des changements ont été faits justement pour éviter cela. Donc, on se croise les doigts!