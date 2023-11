Anthony et Marie-Andrée apportent des précisions sur le GoFoundMe créé pour eux et qui a fait jaser

Dès que Marie-Andrée et Anthony ont été éliminés de l'aventure OD Andalousie, le public a grimpé dans les rideaux.

Les adeptes ont ensuite trouvé plusieurs façons d'envoyer de l'amour à leur couple chouchou, notamment en décidant de voter pour Simon et Mia comme grands gagnants de l'émission. Précisons que ce sont les seuls à ne pas avoir été impliqués dans la décision de les éliminer.

Aussi, une téléspectatrice a décidé de créer une page GoFoundMe pour leur remettre un prix, malgré leur défaite. Celle-ci a été victime de médisances, selon ce que nous indique Anthony.

« Nous avons été mis en contact avec la personne parce qu'elle se faisait écoeurer un peu sur les réseaux sociaux. On va en parler quand on va le faire, mais on va donner le montant à une fondation. On ne veut pas qu'elle continue à se faire écoeurer sur les réseaux. Le GoFoundMe existe, les gens donnent et elle ne va pas garder ça pour elle. Les démarches sont faites pour qu'on récupère l'argent et le donne à une oeuvre de bienfaisance », nous dit-il.

Un beau geste qui est tout en leur honneur!

Comme le couple ne peut pas répondre à toutes les personnes qui ont pris le temps de leur écrire personnellement, Anthony adresse quelques mots de façon générale à leurs supporteurs : « On est super flattés, super reconnaissants. On ne s'attendait pas à ça. C'est une immense dose d'amour. »

Évidemment, la victoire de Simon et Mia a énormément ému Marie-Andrée et Anthony. La réaction de Marie-Andrée (croquée sur le vif sur une photo que vous pouvez découvrir dans la galerie ci-dessous) voulait tout dire.

