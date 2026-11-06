Anouk Meunier comme vous ne l'avez jamais vue ce dimanche à Chanteurs masqués

Rythmes électriques, boys band et divas à voix, les années 90 ont redéfini les styles et les genres. Pour preuve, ces années sont, encore aujourd'hui, considérées comme étant essentielles dans le jargon culturel actuel. Ce n'est pas pour rien que la production de Chanteurs masqués ait décidé de souligner cette décennie dans le cadre du prochain épisode, qui sera présenté ce dimanche.

Après avoir présenté des duos pour la toute première fois de son histoire, la semaine dernière, voilà que les artistes costumés devront tremper le pied en plein coeur des années 90 pour tenter de déjouer les pronostics et rester dans la compétition. Pour mettre la table à cette soirée qui s'annonce festive et colorée, un extrait de l'épisode en question a été publié sur la toile et, avec grande surprise, on peut y voir Anouk Meunier, l'une des juges-enquêtrices, performer sur les airs de (You Drive Me) Crazy, le hit de Britney Spears sorti en 1999.

Accoutrée à la manière des vedettes de la pop du début du millénaire, elle chante sur une habile chorégraphie, qui nous rappelle pourquoi elle sera une animatrice d'exception pour Hitster Québec! Les commentaires croulent sous les exclamations, révélant au passage que nous ne sommes pas les seuls à être ébahis par sa prestation!

Vous pouvez voir le divertissant extrait dans la vidéo en bas de cet article.

Pour le moment, nous ne savons pas si les autres juges chanteront eux aussi, mais si tel est le cas, on peut s'attendre à de belles surprises! Rappelons au passage que, la semaine dernière, une comédienne a causé la surprise totale sur le plateau. Les détails ici.

La spéciale « Années 90 » de Chanteurs masqués sera diffusée ce dimanche à 19 h sur les ondes de TVA.