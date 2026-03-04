Accueil
Anick Dumontet réagit à sa nomination aux Zapettes pour sa réplique de « l'animal mort »

« Je n'ai jamais rien gagné en télé. »

Si on s'aimait Célébrités
Élizabeth Lepage-Boily
Par Élizabeth Lepage-Boily

Anick Dumontet a beaucoup fait réagir grâce à sa participation à Si on s'aimait Célébrités et ses rendez-vous galants désastreux avec Alain.

« À toutes les semaines, il y a quelqu'un qui m'en parle encore aujourd'hui », dit-elle dans une vidéo partagée sur ses réseaux sociaux.

La semaine dernière, l'animatrice a reçu une nomination aux Zapettes d'Or dans la catégorie « Moment croustillant de l'année » pour sa « tactique de "l’animal mort" » voulant qu'elle ne bouge pas et que le « prédateur » - ici, sa date - abandonne son emprise.

« Là, je suis en nomination pour la première fois de ma vie dans un gala. [...] Je suis comme fière. J'aimerais ça gagner », dit-elle, en toute transparence.

« Je n'ai jamais rien gagné en télé. Je n'ai jamais été nommée. Fait qu'imagine si j'ai une Zapette D'or pour ce moment qui a soulevé tellement d'opinions controversées, bonnes, pas bonnes, le monde qui maïssait, qui me trouvait conne, le monde qui rit au bout, qui trouvait ça drôle. Moi, je me dis : "écoute, je vais en retirer une Zapette d'or et je serai comme fière". Parce que moi, ce moment-là, je l'ai vécu en toute honnêteté. J'ai juste dit comment je me sentais. Dans des relations de dating, il y a tout le temps des moments « awkward ». Puis là, on était filmés, j'en ai parlé et c'est bien correct. »

Les autres moments nommés dans la même catégorie sont :

À notre humble avis, il n'y a pas de moments plus savoureux que celui d'Anick et Alain.

Vous avez jusqu'au 8 mars pour voter ici.

Les Zapettes D'or auront lieu en direct sur ICI ARTV le 20 mars à 21 h.

Informations complémentaires

