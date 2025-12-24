Alexandra fait beaucoup réagir dans OD Tentations au soleil et elle répond

Alexandra a beaucoup fait réagir depuis le début de la deuxième saison d'OD Tentations au soleil.

Après son alter ego coquin Tatiana, qui s'en donne à coeur joie dans les défis osés de la téléréalité, voilà que la candidate, maman d'un petit garçon, décide (dans le 5e épisode) d'enfreindre les règles, ce qui lui vaut des réprimandes sérieuses de la part de la production. Les détails ici.

Sur ses réseaux sociaux, Alexandra a mis certaines pendules à l'heure dans une vidéo.

« Je n'ai pas d'égo », lance-t-elle d'abord. « Je suis allée à Tentations et je me suis dit : "c'est un show - ce n'est pas une place pour trouver l'amour - qui dure sur un petit peu plus qu'une semaine, même pas". Moi, en général, je n'ai pas l'opportunité d'aller dans un voyage tout inclus, payé, dans un autre pays. Puis, j'étais, jusqu'à tout récemment, dans une phase vraiment plus d'adaptation.

Bref, je vais là-bas, je m'entends extrêmement bien avec les filles, je les adore, c'est des perles. Je fais des blagues, et je vois qu'elles sont bien perçues. Je vois que, genre, elles rient. Puis moi, quand des gens rient, j'ai envie de continuer. Fait que je continue, je continue. Puis la majorité des choses que j'ai faites dans le show, c'est pour faire rire les filles avec qui j'étais », raconte-t-elle devant son miroir.

Elle ajoute : « Tatiana, c'est poche, c'est vraiment poche ce que je vais vous dire, mais c'est l'alter ego de Tate McRae. Puis, littéralement, ce qui s'est passé, moi quand je suis allée là-bas, je me suis dit : il y a la lover girl, mais il y a celle dans les jeux également. Celle qui a envie de tout donner, puis qui a envie de remporter le prix, qui a envie de vous divertir à la maison, mais encore là, je pense que je ne pensais pas à vous. Je pensais surtout aux filles parce qu'on avait vraiment une belle synergie.

Donc, juste vous dire, Tatiana, à part dans la chambre à coucher avec mon chum, elle sort pas d'habitude. [...] Ne vous inquiétez pas, je ne suis pas possédée d'un démon. Je fais juste jouer la comédie et j'ai vraiment eu beaucoup de plaisir. J'espère que vous allez être divertis.

Finalement, elle défend ses acolytes féminines : « Soyez gentils avec les autres candidats. Bitchez-moi. Moi, ça me dérange pas. »

On peut s'imaginer (et on l'espère!) qu'Alexandra saura encore nous divertir dans les deux derniers épisodes qui seront déposés sur Crave lundi prochain. Quel couple remportera les 25 000 $?