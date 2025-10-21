Alex Perron taquine Patrice Bélanger qui fait ses adieux à Antigang

Lundi soir, quand son personnage de Bruno Monette a officiellement été déclaré mort dans Antigang, Patrice Bélanger a fait ses adieux aux fans généreux de la série et a remercié la production.

« Et oui, c’est déjà fini pour Bruno Monette…

Ce fut bref, mais tellement trippant!

C’est la première fois que je meurs dans une série… Et quelle première fois!

Quel honneur de faire partie du lancement de cette nouvelle quotidienne à succès!

Vous m’en avez tellement parlé!

Vous dire combien j’ai aimé que vous me demandiez partout, tout le temps, où étaient les 50 kilos! 😅 Et à quel point ça m’a fait plaisir à chaque fois que vous m’avez dit que vous aimiez haïr Monette! J’étais là pour ça!

Pas plus tard que ce matin, un monsieur m’a dit qu’il avait hâte de savoir dans quel état j’étais dans mon spa…🤷🏻‍♂️

Longue vie à «Antigang», et à son équipe de feu, devant comme derrière la caméra!👏🏼🫶🏻 »

Sous sa publication, Alex Perron a écrit : « Y’a pas de zombie dans Antigang ??? », ce à quoi le comédien a répondu : « Ha! Ha! Pas que j’ai pas essayé de convaincre Fabienne là… 😅 ».

Aussi, la productrice au contenu de Survivor Québec Valérie Dalpé a commenté : « C’est COMME ÇA qu’on meurt dans une série. 👏😂 ». Patrice a adoré la remarque de sa collègue. « 😅😂🤣 WoW! Je regrette de ne pas y avoir pensé Val!🤣 », a-t-il répondu.

On retrouvera Patrice Bélanger à l'animation de la quatrième saison de Survivor Québec le printemps prochain.