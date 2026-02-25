Accueil
Alertes : Qui est Clémentine, l'amante de Renaud?

On pense avoir compris.

Alertes
Élizabeth Lepage-Boily
Par Élizabeth Lepage-Boily

Depuis quelque temps dans Alertes, la relation de Renaud (Frédéric Pierre) et Lily-Rose (Mylène St-Sauveur) bat de l'aile.

Les deux enquêteurs ont tenté d'avoir un enfant de façon naturelle, sans succès, puis leur tentative d'adoption a aussi échoué. Leur incapacité à fonder une famille a été un coup dur sur leur couple, qui n'est plus aussi solide qu'avant.

Dans l'émission de ce mardi, Renaud a reçu des textes coquins d'une certaine Clémentine, puis à la fin de l'épisode, son amante est venue le rejoindre au bar. On ne voit que le bras que de cette dernière apparaître à l'écran (image en entête).

Sur les réseaux sociaux, les téléspectateurs s'avouent déçus du comportement de Renaud, qui a toujours été droit et respectueux, mais nous nous sommes demandé : et s'il ne faisait rien de mal?

En effet, nous avons l'impression que la mystérieuse Clémentine est nul autre que Lily-Rose. Et si, pour tenter de sauver leur couple de la dérive et mettre un peu de piquant, les deux tourtereaux avaient recours à une pratique différente, comme les jeux de rôle?

C'est notre théorie. Nous en saurons davantage la semaine prochaine, mais on souhaite de tout coeur que ce couple fort et inspirant de notre télé reste intact.

Alertes est diffusé les mardis soirs à 20 h sur TVA.

