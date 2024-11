Alertes : Les téléspectateurs croient avoir trouvé un indice qui révèle l'identité du Vautour

Lundi prochain, nous assisterons à la finale de la quatrième saison d'Alertes.

Pour le moment, l'intrigue du Vautour est on ne peut plus alambiquée. Il est question d'un individu expert en électricité qui assassine les personnes âgées pour faire une purge de la société, d'un hôpital psychiatrique aux pratiques douteuses, d'un magasin d'antiquité et d'un service de mort assistée sur le dark web.

« Je n'y comprends plus rien... Trop compliqué à mon goût ! »

« Je suis toute perdue dans l’émission! »

Les téléspectateurs ont plusieurs hypothèses sur la suite et la fin de cette intrigue, la semaine prochaine. D'ailleurs, un détail les titille particulièrement. Quelques victimes du Vautour, dont le sans-abris, ont révélé qu'elles avaient entendu un son particulier, comme un cliquetis, lorsque le tueur se dirigeait vers eux. Comme nous avons pu apercevoir un bracelet au poignet de Jia, alors qu'elle trafiquait dans une boîte électrique, les téléspectateurs pensent qu'elle serait, à tout le moins, complice dans la mise en oeuvre des crimes. Tuait-elle elle-même les personnes âgées? Nous le saurons la semaine prochaine...