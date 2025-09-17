Alertes : Ce n'est pas la première fois que vous voyez cette jeune comédienne

Ce mardi, dans le deuxième épisode de la saison d'Alertes, les téléspectatrices et téléspectateurs ont fait la rencontre d'une fillette égarée, dans une nouvelle intrigue qui s'étirera sur quelques épisodes.

Celle-ci a été retrouvée par un passant, seule dans les bois, sans preuve d'identité ni rien pour l'identifier. Son comportement apeuré laisse croire que celle-ci a été victime de mauvais traitements. En ce sens, le travailleur social Dominic Lacroix (Charles-Alexandre Dubé) et l'enquêtrice Lily-Rose Bernard (Mylène St-Sauveur) devront faire équipe pour rassurer la petite et la faire parler. Que lui est-il arrivé et où sont ses parents?

Dans le rôle de la petite "Jane Doe", on retrouve une comédienne que vous avez vue récemment dans une production bien connue. En effet, la talentueuse étoile montante Simone Bellemare-Ledoux (voir sa photo ici), qui incarne Stella dans Alertes, a été vue en mars dernier dans STAT, dans un rôle épisodique marquant.

Elle y interprétait Livia, une jeune fille de 8 ans, qui aidait sa mère tombée dans sa cuisine, en appelant le 911. Une histoire de "smoothie" qui n'a pas manqué de nous bouleverser et dont on vous parlait ici. La mère, jouée par Stéphanie Germain, avait utilisé la méthode forte pour contrer l'emprise toxique de son conjoint.

On a aussi pu voir la jeune interprète dans l'excellente série Mr Big, dans le rôle de la fille du personnage de François Arnaud.

Comme nous avons pu voir le prochain épisode en primeur, nous pouvons d'ores et déjà vous confirmer que cette histoire sera particulièrement touchante, mais également tordue. En outre, une révélation dans les prochains épisodes, à ce sujet, vous laissera complètement pantois! Vous n'êtes pas non plus au bout de vos surprises avec la disparition de Jade Courchesne (Jade Brind'Amour). On vous promet tout un sursaut à la fin du 3e épisode...

C'est à ne pas manquer les mardis à 20 h sur les ondes de TVA.