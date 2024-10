Alain nous fait vivre beaucoup d'émotions à Ma mère, ton père

Ce jeudi à Ma mère, ton père, les téléspectateurs ont pu assister aux premiers départs et ce ne sont pas les candidats les moins intéressants qui ont dû quitter. Comme le voulait la logique, ce sont les joueurs qui avaient développé le moins de connexions qui ont été ciblés, soit Alain et Julie. Ce faisant, leurs enfants, Vivianne et Kayna, ont aussi quitté l'aventure.

Depuis le début de la saison, les téléspectateurs se sont particulièrement attachés à Alain, qui a su démontrer sa sensibilité et son authenticité devant les caméras. Celui-ci avait l'effet d'un baume dans la maison, prêtant son oreille à ceux et celles qui en ressentaient le besoin.

L'annonce de son départ n'a pas manqué de faire vivre des émotions à plusieurs personnes, dans le jeu comme à la maison. Ce départ s'est fait dans la plus grande dignité.

Malgré que ça ne fait pas longtemps qu'on se connait, il s'est formé une grosse amitié avec tout le monde qui est ici. Et l'aventure se continue pour moi, elle ne s'arrête pas là. - Alain

Les candidats exclus ont enfin pu visiter la salle de surveillance dans laquelle se trouvent les enfants, à leur grande surprise. Encore là, Alain a eu des mots particulièrement touchants :

Vous avez des parents extraordinaires, qui vous aiment. Si vous retenez de vos parents, vous allez toujours vous faire aimer dans la vie. Et tout le monde va toujours vous respecter. - Alain

Quels beaux moments d'une grande vulnérabilité!

Avec Ma mère, ton père, on peut certainement dire qu'Alain s'est fait une formidable carte de visite. Il est fort à parier qu'il ne sera pas célibataire longtemps. Et celle qui conquerra son coeur pourra se considérer comme bien chanceuse!

Dans le même épisode, nous avons compris que Jonathan quitterait volontairement la maison, privé des frissons qu'il recherchait. On a aussi pu voir qu'outre Yanick, il y a très peu d'hommes qui voient du potentiel amoureux avec les candidates. La suite risque d'être un peu triste... Par contre, la nouvelle venue, Karina, semble avoir craqué pour David. L'attirance semble d'ailleurs réciproque. Est-ce que ce sont ces candidats qui s'embrasseront bientôt?

Ma mère, ton père se poursuit, les jeudis à 20 h, sur les ondes de TVA.