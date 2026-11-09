ADISQ 2026 : Les téléspectateurs réagissent à une édition qui polarise

Le 48e gala de l'ADISQ a fait grandement réagir, sur les réseaux sociaux et, somme toute, de façon très positive.

Si le numéro d'ouverture de Pierre-Yves Roy Desmarais, qui se penchait sur le manque d'ouverture de certaines générations face à la musique, en a froissé quelques-uns, on peut dire que c'est assez anecdotique. En effet, les commentaires étaient majoritairement favorables à son endroit, certains se sont même reconnus en lui lorsqu'il a fait sa montée de lait. En voici quelques exemples :

« J’adore Pierre-Yves Roy-Desmarais, il me fait tellement rire 😂 il est excellent! »

« J’suis pas toute seule à pogner les nerfs après l’monde sur internet ? 😂😂 »

« Pierre-Yves Roy-Desmarais, je t’adore, ton numéro d’ouverture était parfait, je fais partie de la génération des vieux, mais j’essaie de me garder à jour, pas facile avec tous les talents québécois émergents (mes enfants m’y aident un peu 😉) »

« Formidable ce Pierre-Yves ! J'ai adoré l'ouverture du gala, très très bon. Merci de nous sensibiliser sur la nouveauté en musique! »

« J'ai adoré le numéro d'ouverture ! Bravo à P-Y ! D'une personne moyennement jeune / vieille 🤟 parce que j'ai reconnu tous les artistes présentés 😅 »

« J'ai adoré du début jusqu'à la fin 🙂 Bravo Pierre-Yves 🍷🎉 »

« Une machine ce gars!! 🙌🏻 »

« Je l’adore, change rien, c’est notre Jerry Lewis des temps modernes »

La présence des frères d'Angine de Poitrine a aussi suscité plusieurs réactions, pas toujours positives toutefois. Certaines personnes ont d'ailleurs émis leur mécontentement à propos du Félix de la chanson de l'année qui leur a été décerné, ce prix ayant pourtant été voté à moitié par le public.

« Chanson de l'année à Angine de Poitrine... Franchement... on a une belle langue française, dédions donc aux textes compréhensibles... »

« Chanson de l'année, le gala de l'ADISQ devrait revoir la vraie définition d'une chanson... Une chanson a des paroles... »

« Pleinement mérité! Artistes de l'année, mais encore plus à mon avis, ils représentent l'innovation musicale de l'année. Fière de nos bleuets! Le patelin du vrai talent! »

« Ça devait être le fun d'être assis en arrière des gars d'Angine 😂 »

Le numéro de Robert Charlebois a été également grandement commenté et avec raison. Le chanteur a su toucher le coeur des gens avec sa voix toujours aussi juste et puissante, et la présence de Louise Forestier en a soufflé plus d'un.

« Robert Charlebois est incroyable! Mais quelle belle surprise cette chère Louise Forestier! J'aurais aimé l'entendre davantage, mais quand même... cadeau 😍 »

« Le punch de la soirée LE KING! Et que dire de LOUISE FORESTIER et LINDBERG »

« Quel beau numéro qui est venu me chercher une petite larme, wow c'était magnifique »

« Incroyable! 82 et 83 ans et mettre le feu comme ça!! »

Nous ne pouvons qu'être d'accord avec ces derniers commentaires, ce numéro a effectivement été un grand moment de télévision en musique, touchant les vieux et les moins vieux!

Voyez nos photos du gala dans la galerie ci-dessous.

Pour ceux et celles qui auraient manqué cet événement musical incontournable, le Gala de l'ADISQ est offert en rattrapage sur l'Extra d'ICI Tou.tv. Trouvez ici notre compte rendu du gala et la liste des gagnants.