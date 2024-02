À coeur battant : Pierre-Paul Alain craignait de revoir ses scènes de violence

Pierre-Paul Alain, de son propre aveu, « suait [sa] vie » au visionnement de presse d’À coeur battant, avant les fêtes.

Il était sûrement d’autant plus nerveux mardi soir, alors qu’était diffusé le premier épisode de la nouvelle série de Danielle Trottier et que les téléspectateurs faisaient connaissance avec son personnage de Yoan Bilodeau, un jeune père de famille violent accompagné dans son cheminement par l’intervenant Christophe L’Allier (Roy Dupuis), et encore dans l’eau chaude pour avoir presque tué sa conjointe, Charlène (Laurence Champagne) en la bousculant brusquement, sous les yeux apeurés de son petit garçon.

L’acteur était stressé de regarder les scènes de coups et de cris le mettant en vedette. Les jouer, c’était une chose; les contempler, c’en était une autre pour l’homme de 34 ans qui se dit « tellement loin de la violence » dans la vie.

« Il est riche, ce personnage-là », a analysé Pierre-Paul en entrevue avec Showbizz.net, une fois passé le « supplice » de la présentation de deux épisodes aux médias et à l’équipe d’À coeur battant. « C’est dur à jouer, très dur, mais pour un acteur, c’est un éventail énorme. Jean-Philippe Duval, le réalisateur, est quelqu’un qui te rend confortable. On est à l’aise d’être vulnérable devant lui. Et c’est important, parce que c’est un rôle qui est très vulnérable. »

La personnalité toute en nuances de Yoan, Pierre-Paul Alain l’a minutieusement construite au moyen de recherches. « Beaucoup de recherches », mentionne le principal intéressé. « J’ai regardé des gars qui se faisaient condamner pour ça. Leur regard, leurs antécédents. Comment ça s’est produit? Est-ce que tout le monde s’attendait à ce que ça arrive, ou pas? Parce qu’on ne devient pas violent du jour au lendemain. Je n’ai pas vécu de violence chez nous, mais on connaît tous des gens qui en ont vécu. C’est ce dont je me suis inspiré. Tu peux jouer un rôle, mais l’incarner, c’est différent, et pour l’incarner, il faut avoir une vision claire. J’ai aussi un coach, le comédien Daniel Parent, qui a été pour moi un collègue extraordinaire. Ç’a été du travail, du travail et du travail! »

Yoan, note Pierre-Paul Alain, sera présent tout au long de cette première saison d’À coeur battant. Et il y aura de la lumière pour lui éventuellement, nous rassure son interprète.

« Ce n’est pas juste un violent qui a posé un acte de violence, il est conscient de son affaire. Donc, on se dit que, s’il a une conscience, il a une chance de s’en sortir. Son couple est dans une dynamique de violence, et ça, c’est quelque chose que j’ai aimé. Yoan a des choses à régler, il y a beaucoup de sous-texte. Il va passer par toute une gamme d’émotions! », décode-t-il.

Une seule déception pour Pierre-Paul Alain quant à son travail dans À coeur battant : n’avoir pas eu beaucoup de répliques à échanger avec le petit Jayden Boyd, alias son fils à l’écran. « Yoan n’est pas un bon papa, avec ce qu’il a fait, mais il aime son garçon... »

À coeur battant, le mardi, à 20 h, à ICI Télé.