3ᵉ saison de Chanteurs Masqués : une bande-annonce qui promet des surprises

L’émission musicale Chanteur masqués, qui garde secrète l’identité des personnalités qui se produisent sur scène, sera de retour le 17 septembre prochain… et la compétition s’annonce haute en couleur.

« Des surprises qui vous laisseront sans mots! »

De retour pour une troisième année, les enquêteurs de Chanteur masqués, Stéphane Rousseau, Anouk Meunier, Véronic DiCaire et Sam Breton, dont le rôle est de deviner qui se cache derrière les costumes, semblent effectivement sous le choc!

Un hippocampe, une ballerine faite de miroirs, un pingouin en costume… L’imagination est sans limites au coeur de cette production.

Après avoir dévoilé deux costumes au début de l'été et un troisième la semaine dernière (qui a suscité quelques réactions), cette bande-annonce nous offre un bref aperçu des mises en scène impressionnantes que l’on pourra admirer cette saison.

On y voit rapidement Véronic DiCaire sur scène, qui fera, elle aussi, un numéro pendant la saison.

Si vous portez attention, on peut également entendre des interprétations de chansons de Charlotte Cardin et de Marie-Mai, entre autres. Êtes-vous aussi curieux que nous de découvrir à qui appartiennent ces voix?

Chorégraphies, mystères, chansons et paillettes, il faudra être au poste tous les dimanches à 19h à TVA, dès le 17 septembre pour plus d'indices et découvrir ces surprises tant attendues!

L'émission, animée encore cette année par Guillaume Lemay-Thivierge, s'annonce un rendez-vous à ne pas manquer pour captiver et émerveiller toute la famille!