14 ans après Des kiwis et des hommes, une nouvelle émission pour Boucar Diouf

Qu'on aime son humour rempli de sagesse, sa lucidité incarnée ou son éternel positivisme, Boucar Diouf ne laisse personne indifférent. Grandement apprécié des téléspectateurs, celui-ci se fait pourtant plutôt rare dans nos écrans. Ces dernières années, c'est davantage en tant que chroniqueur sur différents plateaux de talk-shows et variétés que nous avons été témoins de sa verve. Pour ainsi dire, depuis la fin de son magazine Des kiwis et des hommes, en 2012, nous ne l'avons pas revu à la tête d'un projet d'envergure.

Or, pour notre grand plaisir, l'humoriste reviendra brièvement sur le devant de la scène et sera à la barre d'une nouvelle émission qui prend la forme d'un documentaire, et qui traite d'un sujet plus qu'actuel. Dans L'autre mâle alpha, Boucar s'intéresse à la montée du masculinisme et à tous ces hommes qui invoquent la nature pour justifier leurs croyances et agissements. Homme de science d'abord et avant tout, l'animateur estime que les mammifères ne se reconnaîtraient pas dans cette définition du mâle alpha, et décide du même coup d'échanger avec des spécialistes des primates et des loups, pour tenter de faire la lumière sur ce phénomène de société.

La spécialiste en hormonothérapie, la Dre Sylvie Demers, que plusieurs ont connu à Loto-Méno, s'entretiendra notamment avec Boucar sur le rôle des hormones dans les comportements humains. En prime, une douzaine de jeunes âgés de 18 à 22 ans s'exprimeront sur le sujet, révélant assurément certaines idées reçues et croyances populaires dans le domaine.

Au fil des rencontres, Boucar découvrira que la biodiversité est un grand terrain de jeu où les phénomènes de dominance s'expriment de diverses façons, et où « l'autre mâle alpha » est privilégié par la nature. En est-il de même pour les humains? C'est ce que Boucar tentera de répondre dans cette émission d'une heure pertinente à saveur scientifique!

L'autre mâle alpha est une production de KOTV et est réalisé par Marie Carpentier, et sera diffusé sur les ondes d'ICI Télé. le 8 décembre prochain, à 20 h.