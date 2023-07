Yves P. Pelletier offre un cadeau bien étrange à Mélanie Maynard lors de son passage à Sucré salé

Chaque vendredi, à Sucré salé, Mélanie Maynard reçoit un ou plusieurs invités dans sa magnifique cour.

Chacun d'eux apporte un cadeau d'hôtesse pour l'animatrice.

Ce sont généralement des présents assez cocasses, comme des décorations d'extérieur douteuses, mais on peut dire qu'Yves P. Pelletier s'est surpassé lors de sa visite chez l'animatrice.

En effet, il a offert à Mélanie Maynard des photos aimantées (pas particulièrement flatteuses) d'elle et Julie Bélanger, à l'époque de Deux filles le matin (plus précisément Deux filles en vacances).

On se rappellera que cette saison de Sucré salé s'est ouverte avec une entrevue entre Julie Bélanger et la nouvelle animatrice Mélanie Maynard. On a alors appris que les deux femmes étaient en chicane depuis de nombreuses années.

En partageant une photo du cadeau curieux d'Yves P. Pelletier sur ses réseaux sociaux, elle écrit : « C'est vrai qu'on avait l'air ben à boutte là-dessus! ». Voyez le tout au bas de l'article.

C'est ce vendredi que vous pourrez le voir remettre son présent à Mélanie Maynard. Il sera chez l'animatrice avec son ami André Ducharme. Les deux humoristes sont des idoles de jeunesse de Mélanie.

Pour le reste de la semaine, Mélanie Maynard recevra Mario Pelchat (lundi), Mike Ward (mardi), Anne-Marie Cadieux (mercredi) et Cathy Gauthier (jeudi).