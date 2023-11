Voyez nos photos : Kim Thúy et Karine Vanasse resplendissantes pour la première du film Ru

Ce lundi 13 novembre avait lieu, au Théâtre Maisonneuve de la Place des Arts, la première médiatique du film Ru, inspiré d'un roman de Kim Thúy.

Pour l'occasion, tous les artistes et artisans de cette production québécoise étaient présents, à commencer par l'autrice elle-même qui était franchement magnifique.

Ainsi, nous avons pu croiser le réalisateur Charles-Olivier Michaud, accompagné de Chloé Djandji, Patrice Robitaille, Chantal Thuy, Jean Bui, Olivier Dinh, Mali Corbeil Gauvreau et Karine Vanasse. Cette dernière était d'un chic fou, dans sa robe drapée blanche.

Plusieurs invités s'étaient aussi joints à la fête, qu'on pense à Henri Picard, Laurie Babin, Marianne Fortier, Vincent Leclerc, Mélanie Pilon, Geneviève Brouillette, Yanic Truesdale et bien d'autres.

Vous pouvez voir toutes nos images prises sur le tapis rouge ci-dessous.

Ru raconte l'histoire de la jeune Vietnamienne Tinh et de sa famille qui sont acceptées comme réfugiés au Canada et arrivent à Granby où elles entreprennent leur nouvelle vie. Mais pour Tinh, s'adapter comporte son lot de difficultés. Déjà de nature timide et réservée, elle doit apprendre une nouvelle langue et s'intégrer à son nouvel environnement. Hantée par les épreuves du voyage, Tinh devra puiser au plus profond d'elle-même la résilience nécessaire à sa survie et son bonheur.

Le long métrage prend l'affiche, partout au Québec, le 24 novembre prochain. C'est à voir!