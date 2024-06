Billie du Page, la fille de la comédienne Julie du Page, a un talent incroyable et on peut entendre deux de ses chansons à la radio et sur les plateformes d'écoute en continu ces jours-ci.

La jeune femme a lancé la pièce « Fake Friends » en mai, puis, il y a quelques jours, elle a présenté la nouvelle chanson « Si près si loin » (vidéoclip au bas de l'article). Cette dernière est déjà offerte sur pas moins de onze listes Apple Music et Spotify. L'artiste s'en réjouissait d'ailleurs sur ses réseaux sociaux cette semaine. Voyez sa publication ci-dessous.

À 19 ans seulement, Billie est déjà une artiste prometteuse!

Les téléspectateurs les plus perspicaces se rappelleront peut-être d'avoir vu la jeune femme en 2020 à La semaine des 4 Julie alors qu'elle participait à un concours de talents (qu'elle a remporté d'ailleurs).

Notons que le petit frère de Billie et le fils de Julie, Augustin, célébrait la fin de son secondaire ce week-end. Voyez la publication touchante de la maman au bas de l'article. Une belle famille!