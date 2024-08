Vous ne verrez plus Marilou cuisiner chez elle pour quelque temps

Marilou, qui aborde tout doucement son retour musical depuis plusieurs mois déjà, non sans plaire à nos oreilles, s'apprête à effectuer un changement de taille dans son quotidien. En effet, la fondatrice de Trois fois par jour doit retourner vivre chez sa mère pour une durée indéterminée.

La cause? Des travaux d'agrandissement majeurs sont sur le point de débuter dans la demeure de la femme d'affaires, ce qui explique son déménagement temporaire. Sur sa page Instagram, Marilou explique ainsi :

« J’ai passé les dernières semaines à vider ma maison, déjà très impatiente de la retrouver transformée (merci maman de nous accueillir pendant ce temps) 🔨🚧🪜

Ça fait un an que je me prépare à mon projet d’agrandissement et on arrive au moment d’enfin le matérialiser.

C’est pour ça que vous ne me verrez plus cuisiner ici pour un moment, le temps de compléter les travaux et d’ici à ce que ma nouvelle cuisine, entre autres, soit prête...

Tellement mais tellement hâte de vous montrer tout ça 🫠🫠 »

Nous sommes plus qu'impatients à l'idée de découvrir le résultat final, mais gageons que ce sera sans doute magnifique, connaissant les goûts de Marilou en matière de design. D'ailleurs, celle-ci explique que sa pièce culinaire actuelle sera entièrement récupérée et deviendra la cuisine de test des locaux de Trois fois par jour.