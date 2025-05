Voici quel est le prochain projet de Sonia Vachon

Sonia Vachon a quitté l'aventure Sortez-moi d'ici dimanche.

Nous avons eu la chance de nous entretenir avec elle et elle nous a parlé de son prochain projet.

« Je vais jouer dans Verdict 2 avec Paul Doucet », nous dit-elle. « Marie-Thérèse Fortin jouait dans la première mouture. Elle ne faisait pas Verdict 2, donc j'ai été approchée. J'ai accepté le défi, parce que c'est tout un défi! C'est énormément de textes. On a notre première lecture au mois de juin. J'ai hâte de voir comment ça va se passer. Il y a une belle tournée l'année prochaine, à partir de février. C'est sûr que ça, ça va me prendre bien du temps dans mon horaire pour 2026. »

Verdict 2 présentera de nouvelles plaidoiries abordant différents débats de société. Que l'on pense à la détresse des proches aidants, aux cas d’atteinte à la réputation ou encore à la violence conjugale, la société québécoise a débattu lorsque ces causes ont été entendues en justice.

Le spectacle offre une expérience interactive, où le public est invité à se positionner lors du dernier procès en rendant un verdict, comme le feraient les membres d’un jury. Consultez toutes les dates de spectacles ici.

Sonia Vachon poursuit : « Mais sinon, d'ici la fin de l'année, c'est plutôt tranquille. Mais moi, je suis proche aidante pour ma mère avec ma soeur. Tu sais, c'est fou la vie des fois, comment c'est fait. Quand mon père a été malade, j'avais un petit peu moins de travail alors, je pouvais aller le voir plus souvent avant qu'il parte. Et puis là, je ne dis pas que ma mère va partir bientôt, mais elle a besoin de nous, puis j'ai du temps pour elle. Alors je le prends comme ça. Je me dis : merci la vie. Pour l'instant, je peux passer du temps avec ma mère. »