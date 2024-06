Voici pourquoi Louis-José Houde ne revient pas dans la suite du film Menteur

Les tournages de la comédie Menteuse se sont terminés la semaine dernière à Longueuil. Il s'agit de la suite du film Menteur, sorti à l'été 2019.

Louis-José Houde incarnait le personnage principal du premier opus. L'humoriste n'est par contre pas de retour dans la suite.

Le réalisateur Émile Gaudreault nous explique pourquoi.

Il était très présent dans la première version, autant qu'Anne-Élisabeth, je dirais.

« Mais, finalement, il nous a dit : "je veux prendre un break de cinéma. Je ne veux pas faire le film". Donc là, on a dû réenvisager le film sans lui », nous explique le cinéaste.

« Mais, quand il est parti, ça nous a donné un nouveau souffle », ajoute le réalisateur. «On s'est dit : c'est la meilleure chose qui pouvait nous arriver parce qu'on a donné toute la place au personnage d'Anne-Élisabeth [Bossé]. Donc, c'est devenu vraiment son film à elle. Ça nous a permis d'approfondir beaucoup le personnage, d'aller plus loin dans sa psychologie, dans son cheminement personnel. Et on aimait l'idée qu'une femme porte une comédie grand public. »

Depuis la naissance de son garçon, Louis-José Houde se fait très discret. En septembre prochain, il s'installera pour une résidence au Gesù où il présentera son troisième « show caché », intitulé Tu n'es pas spécial. Pour les billets, consultez son site web officiel ici.

Le film Menteuse avec Anne-Élisabeth Bossé, Antoine Bertrand, Catherine Chabot, Luc Senay, Véronique Le Flaguais et Rémy Girard prendra l'affiche à l'été 2025.