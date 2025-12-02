Voici où trouver la fabuleuse robe bustier que Véro portait à La Fureur

Si les looks de Véro ne font toujours l'unanimité chez les téléspectateurs, on peut affirmer que le public s'entendait pour dire que la robe que l'animatrice portait à La Fureur samedi soir était spectaculaire.

La styliste Chanelle Riopel a partagé quelques informations sur la tenue de Véronique Cloutier, dont la marque de ladite robe.

Celle-ci a été dénichée chez MAJE Paris.

La robe bustier en tulle et organza, faite de matière recyclée, est vendue au prix de 855,00 $ canadiens sur le site web officiel.

La pièce de vêtement est décrite ainsi : Véritable pièce statement, cette robe avec bustier structuré impose son allure théâtrale avec un volume aérien et affirmé. Confectionnée en tulle plissé, elle joue sur la lumière et les contrastes pour créer un effet visuel puissant. La taille soulignée par une ceinture apporte équilibre et structure, tandis que le bustier dessine une silhouette assurée. Pensée comme une robe de fête iconique, elle évoque l’élégance glamour des années 50 tout en offrant une interprétation moderne et audacieuse.

Notons que les souliers scintillants de l'animatrice étaient des Jimmy Choo.

Voyez son look complet sur l'image ci-dessous.

