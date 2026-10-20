Voici le projet qui occupe Maxime Le Flaguais à temps plein

Rencontré lors de la première médiatique du spectacle musical Félix, je me souviens, Maxime Le Flaguais nous a parlé de l'ouverture récente de sa boîte à chansons La Maison des Bozos, (anciennement Chez Bozo, qui avait été fondée en 1959 et qui avait fermé neuf mois plus tard), nommée ainsi en hommage à la chanson de Félix Leclerc. Une présence sur le tapis rouge tout à fait appropriée pour celui qui en est propriétaire et qui était accompagné par son associé Alexandre Leclerc, puisqu'on célébrait ce grand poète québécois ce soir-là.

« C'est extraordinaire qu'on parle autant encore de Félix. Parce qu'il y a tellement de gens qui sombrent dans l'oubli. Nous, Chez Bozo, sur le mur d'honneur, il y a des gens comme Germaine Dugas, entre autres. Il y a plein de grands de la chanson qu'on a oubliés. Hervé Brousseau, Jacques Blanchet. On n'en parle plus tant. »

Félix, c'est vraiment notre figure de proue de la culture québécoise. On ne le lâche pas. Avec raison.

Rappelons que l’acteur et l'auteur-compositeur-interprète Bernhari (Alexandre Leclerc) ont décidé de rouvrir les portes de l'établissement mythique situé sur la rue Crescent, après avoir découvert la murale d'honneur derrière un autre mur. À leur grand étonnement, les mains que plusieurs artistes de l'époque y avaient étampées avec de la gouache, étaient toujours intactes. C'est pourquoi, il allait de soi que la tradition reprenne. « On montre un peu l'histoire des mains avec le mur de transmission. On a tous les nouveaux artistes qui viennent. On a eu Renaud qui est venu avant-hier. »

Il est venu poser sa main. C'est vraiment super. C'est sûr qu'il va se passer toutes sortes de choses. Ça va être mémorable.

En effet, le chanteur français Renaud Séchan était de passage à la Maison des Bozos le 13 octobre dernier. Celui-ci n'en était pas peu fier, ayant même partagé une photo de sa visite sur ses réseaux sociaux pour immortaliser le tout. On peut entre autres lire sur sa publication ceci : « Plusieurs légendes québécoises et internationales y ont laissé leur marque ; Félix Leclerc, Raymond Lévesque, Édith Piaf, Yves Montand, Guy Beart, Robert Charlebois et bien d'autres. » Vous pouvez d'ailleurs lire sa publication complète et voir la photo au bas de l'article.

Maxime avouait être présentement fort occupé par son rôle de propriétaire et n'avait donc pas d'autres projets à la télé ou au cinéma pour le moment. « Ça va super bien. On a de la broue dans le toupet, mais les artistes répondent présents. Ça fait qu'on est très contents. On est en train de programmer toute l'année. On veut se faire connaître aussi auprès du public. C'est à coup de 60 personnes. »

Ce qui prendra du temps, oui, parce que la boîte à chansons est effectivement toute petite. Nous étions toutefois d'accord sur le fait que c'était ce qui la rendait tout à fait attrayante. « Oui, c'est tout petit, mais on aime ça, l'intimité. À l'ère de l'intelligence artificielle, les gens nous disent qu'ils ont vraiment besoin de ça. »

Ça fait des soirées avec beaucoup d'humanité, beaucoup de chaleur.

Nous lui souhaitons donc tout le succès du monde.

Rappelons que le spectacle Félix, je me souviens est présenté à l'Espace St-Denis à Montréal jusqu'au 25 octobre et du 31 octobre au 15 novembre au Théâtre Capitole à Québec.

﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿Lire nos impressions du spectacle ici.