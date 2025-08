Voici comment Mia de Star Académie a célébré sa fête de 17 ans

Vendredi dernier, Mia Tinayre de Star Académie a fêté ses 17 ans.

Juste avant qu'elle entre en scène avec ses consoeurs et confrères académiciens au Festivent de Lévis samedi, nous lui avons demandé ce qu'elle avait fait pour son anniversaire.

« J'étais avec mes amis », nous confie-t-elle. « Puis, je me suis fait masser et je suis allée bruncher. »

« C'était une journée inoubliable, pour de vrai. Ça m'a vraiment fait du bien de voir tout le monde », indique-t-elle.

Précisons que la foule de Lévis lui a chanté « Bonne fête » pendant le spectacle de Star Académie en festival samedi soir. Voyez un extrait dans la vidéo au bas de l'article.

Nous lui avons aussi demandé si elle avait commencé ses fameux cours de conduite. « Non, pas encore, mais c'est à venir, très bientôt », dit-elle.

On se rappellera que l'équipe de Sucré salé lui a offert ses cours de conduite plus tôt cet été. « On dirait que j'en reviens pas encore. Dans ma tête, je faisais Star Ac, et si je gagnais du cash avec Star Ac, j'allais pouvoir payer mon permis, mais là... »

