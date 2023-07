Virginie Fortin annonce être enceinte de six mois

La comédienne Virginie Fortin est enceinte de six mois, dévoile aujourd'hui le magazine 7 jours.

Celle-ci a confirmé la belle nouvelle au média, sans toutefois dévoiler l'identité du père ou le sexe du bébé.

C'est lors de la visite de plateau de la nouvelle série humoristique Inspirez expirez qu'elle a annoncé sa grossesse.

Nous étions d'ailleurs présents sur le plateau et vous pouvez voir nos images, dont celles de Virginie Fortin enceinte, ici.

Nous offrons nos plus sincères félicitations à la future maman.

Rappelons qu'Inspirez expirez présentera deux jeunes femmes, qui ne sont pas amies et qui ont de la difficulté à s'endurer, forcées de partager du temps ensemble lors d'une retraite de yoga qui leur a été offerte. La situation tournera au cauchemar lorsque le cadavre d’une participante sera trouvé dans la forêt. Forcées de rester sur place pendant l’enquête policière qu’elles jugent bidon, Sophie et Vicky devront unir leurs efforts pour identifier l’assassin et sauver leur peau. Elles finiront peut-être même par s’apprécier…

On vous dévoilait la distribution toute étoile juste ici.

La nouveauté sera disponible cet automne sur Crave.