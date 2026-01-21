Vidéo : Mélissa Bédard cause la surprise en s'amusant dans un supermarché

Dans le cadre d'un tournage dans une épicerie Super C, Mélissa Bédard a dû en surprendre plus d'un, après s'être fait donner carte blanche par les propriétaires.

Armée de son formidable sourire, la chanteuse a décidé d'utiliser l'interphone pour faire sourire les clients de l'établissement, ce qui a donné un moment formidable en vidéo.

Voyez-le ci-dessous.

L'artiste improvise donc, avec sa voix si caractéristique, au microphone : « Robert, as-tu été chercher le brocoli? Oublie pas le lait! »

Elle écrit : « Dans quel Super C je devrais aller chanter ♥️♥️♥️🤣 »

Parions que vous êtes nombreux à vouloir la croiser dans ce contexte!

En outre, ça fait du bien de la retrouver en si belle forme, elle qui a avoué récemment avoir eu des problèmes de santé après l'accouchement de son dernier-né. On vous en parlait ici.