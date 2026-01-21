Accueil
Vidéo : Mélissa Bédard cause la surprise en s'amusant dans un supermarché

La vidéo amusante de la journée!

Stéphanie Nolin
Par Stéphanie Nolin

Dans le cadre d'un tournage dans une épicerie Super C, Mélissa Bédard a dû en surprendre plus d'un, après s'être fait donner carte blanche par les propriétaires.

Armée de son formidable sourire, la chanteuse a décidé d'utiliser l'interphone pour faire sourire les clients de l'établissement, ce qui a donné un moment formidable en vidéo.

Voyez-le ci-dessous.

L'artiste improvise donc, avec sa voix si caractéristique, au microphone : « Robert, as-tu été chercher le brocoli? Oublie pas le lait! »

Elle écrit : « Dans quel Super C je devrais aller chanter ♥️♥️♥️🤣 »

Parions que vous êtes nombreux à vouloir la croiser dans ce contexte!

En outre, ça fait du bien de la retrouver en si belle forme, elle qui a avoué récemment avoir eu des problèmes de santé après l'accouchement de son dernier-né. On vous en parlait ici.

Photo de Mélissa Bédard
Mélissa Bédard

