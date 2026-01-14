Séjour à l'hôpital pour Mélissa Bédard

Mélissa Bédard a révélé sur ses réseaux sociaux mercredi avoir récemment dû faire un séjour à l'hôpital.

Sa confidence pourrait bien être utile à beaucoup de femmes qui, peut-être, vivent la même chose.

Elle dit ceci :

« Tranche de vie.

Depuis plusieurs années, j’ai des règles abondantes, voire inhumaines, et ce n’est pas normal, surtout quand elles apportent un épuisement extrême. J’ai pensé faire une dépression, une mononucléose, tout ça en vivant avec un post-partum tardif… Bref.

Quand on perd du sang à chaque mois, nous, mesdames, on perd aussi du fer. Et à la longue, les réserves s’épuisent. Le corps manque alors de ce minéral essentiel qui transporte l’oxygène. Et voilà les résultats : fatigue extrême, essoufflement, étourdissements, palpitations, et bien d’autres symptômes.

Je vis donc une carence en fer qui a abouti à de l’anémie. Quand mon corps manque de fer, il coagule mal, ce qui aggrave encore les règles. Un gros cercle vicieux.

Je parle de tout ça parce que moi, je ne savais pas que tout était lié.

Se sentir épuisée, ce n’est pas un manque de volonté et ce n’est surtout pas dans ta tête. C’est souvent un corps qui demande de l’aide.

Si tu vis la même chose que moi, parle-en à ton médecin. Prends le temps… de prendre du temps pour toi.

Je retrouve mon énergie aujourd’hui ❤️

Ps Je tiens à dire que je ne suis pas médecin et que des saignements abondants peuvent être causés par plein d’autres choses à ne pas négliger. Pour moi, c’est ça, mais pour toi, ça peut être différent. »

Bien des femmes admettent d'ailleurs avoir vécu une situation semblable et la remercient pour ce partage essentiel.

Nous lui souhaitons de retrouver la pleine santé rapidement.

Voyez sa publication ci-dessous.