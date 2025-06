Vidéo : Le petit frère d'Harrison de Masterchef Junior va vous faire craquer!

Le jeune Harrison, qu'on a connu grâce à Masterchef Junior Québec, fait des capsules de cuisine via sa page Facebook Le monde d'Harrison.

Récemment, il a partagé sa recette de pesto et en introduction, on peut voir son petit frère déguster les pâtes cuisinées par son grand frère.

« Huuummm, miam miam, meilleur pesto du monde entier! », dit-il avec un grand sourire. Impossible de ne pas fondre!

Voyez une image et la vidéo ci-dessous.

« Toujours pas très loin, mon petit frère, mon fan #1 (il s’entraine pour Masterchef Junior saison 3!) », indique Harrison.

Comme Zoé (lisez ses mots ici), Harrison a aussi commenté le départ crève-coeur de Romane à Masterchef Junior Québec. « Cette semaine, c’est notre amie Romane qui nous quitte. 😭

Même si elle est la plus petite, elle avait le plus grand coeur. Elle pouvait nous faire rire quand elle voulait, tellement elle était drôle!

On a été chanceux de t’avoir avec nous et maintenant on est des amis pour la vie ❤️ »

Vraiment, ces enfants font preuve d'une surprenante et inspirante maturité!

Harrison est toujours dans la compétition et continue de nous épater chaque jour.

Masterchef Junior Québec se poursuit, du lundi au jeudi à 19 h, sur les ondes de TVA et TVA+.