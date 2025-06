Zoé de Masterchef Junior Québec revient sur l'élimination de Romane

Jeudi dernier, c'est la plus jeune candidate de Masterchef Junior Québec, Romane, qui a quitté la compétition.

Les téléspectateurs québécois ont été bien tristes de la voir partir, mais ses coéquipiers aussi ont eu du mal à lui dire au revoir.

Zoé disait ceci sur la page Facebook de l'émission : « Bravo Romane pour ton parcours à MasterChef Québec!! Tu seras une grande cheffe! Continue d’être une fille dynamique et souriante! Je t’adore!! Continues!!❤️❤️ Entre toi et moi, à 8 ans, avec les capacités que tu avais, c’était toi la meilleure!!🫣😁 »

La maman de Romane lui a d'ailleurs répondu ceci : « c’est vraiment un beau message ! Merci pour ta bienveillance et ta patience. Stress pas Zoé ! 😅 »

Harrison a aussi pris la parole suite à l'éviction de la jeune cuisinière : « Cette semaine on perd une personne extraordinaire ❤️ Romane tu es unique et pleine de talents, même si tu étais la plus jeune, tu dépasses bien des adultes 😆 »

Émilie est également intervenue : « Bravo Romane , très beau parcours, tu étais la plus petite et la plus jeune , mais tu savais prendre ta place j'ai adorer mon aventure avec toi !!!

Félicitations Romane !!!!! »

Même les Masterchef adultes ont commenté le départ de Romane. Chris a dit ceci : « Bravo Romane t’es une inspiration!! ».

Masterchef Junior Québec est diffusé du lundi au jeudi à 19 h sur les ondes de TVA.