Véronique Le Flaguais annonce un nouveau projet surprenant

Quelle belle initiative!

Sur le tapis rouge du film Menteur
Zachary Barde
Par Zachary Barde

Cet été, en marge de la sortie du film Menteuse, dans lequel elle tient l'un des rôles principaux, Véronique Le Flaguais nous annonçait qu'après mûre réflexion, celle-ci avait décidé de prendre sa retraite.

Or, qui dit retraite ne signifie pas nécessairement la fin de tout, en témoigne le tout nouveau projet de la défunte conjointe de Michel Côté. En effet, on apprend via la page Facebook du Projet - Acquisition et revitalisation de l'ancien camp St-Pat's à Stoke que Véronique et ses deux fils, Charles et Maxime Le Flaguais, ont décidé de faire un don de 50 000$ à la campagne de financement du site naturel.

Dans le but de laisser une trace durable pour cette communauté qui était très chère au coeur de Michel, ils annoncent :

« C'est avec une immense fierté que notre famille annonce un don de 50 000 $ pour soutenir le projet d'acquisition et la protection du site de l'ancien camp St-Pat's, au cœur de la communauté stokoise. Depuis plus de 40 ans, nous avons tissé des liens profonds avec cette région qui nous est chère et où nous avons partagé tant de moments précieux. Ce geste est pour nous une façon de rendre à la communauté ce qu'elle nous a offert, et d'honorer la mémoire de Michel Côté, acteur aimé du public québécois et profondément attaché à Stoke. Nous espérons que ce soutien contribuera à réaliser concrètement les objectifs de ce projet rassembleur qui bénéficiera à toute la communauté en offrant un lieu de nature, de culture et de vitalité. »

Félicitations pour leur implication dans ce projet de société! On comprend au passage que, sans les dons des particuliers et des entreprises, le terrain pourrait en vendu à des intérêts privés, nuisant du même coup à la préservation de cet écosystème. Mentionnons que la page de dons se trouve ici.

Mentionné dans cet article

Photo de Véronique Le Flaguais
Véronique Le Flaguais

