Véronique Le Flaguais a officiellement pris sa retraite

La semaine dernière, nous étions présents lors de la première médiatique montréalaise du film Menteuse, qui sera présenté sur grand écran partout au Québec à compter du 9 juillet.

C'est dans ce contexte que nous avons pu prendre des nouvelles de la comédienne Véronique Le Flaguais, qui y reprend le rôle de Claire, aux côtés de Luc Senay, la mère du personnage interprété par Antoine Bertrand.

La famille sera à nouveau frappée par une vague de mensonges qui transformera son univers, alors que Virginie, interprétée par Anne-Élisabeth Bossé, se fera prendre au jeu de mentir pour faire plaisir. Il s'agit de la suite du succès Menteur, paru en 2019 et qui mettait en vedette Louis-José Houde. Il s'agit également du dernier film pour Véronique Le Flaguais, qui a décidé de prendre sa retraite, comme elle nous le confirme en entrevue.

« J'ai décidé de ne plus travailler », nous lance-t-elle avec le sourire. « Quand on m'offre quelque chose, je refuse. »

Elle ajoute toutefois : « C'est évident que si on m'offre quelque chose qui est vraiment... que c'est quelque chose que je ne peux pas refuser, mais il faut que ce soit vraiment exceptionnel, parce que je n'ai plus envie. J'ai envie de faire autre chose. Je voyage, je m'occupe des enfants, je fais plein de choses. Je ne perds pas de temps. Je ne m'ennuie pas. Je suis toujours occupée. D'ailleurs, il paraît qu'à la retraite, les gens sont deux fois plus occupés. »

Nous lui souhaitons la retraite la plus formidable possible, ainsi que la santé afin de pouvoir en profiter.

Pendant notre entretien, la comédienne a évidemment eu une pensée pour son défunt mari, Michel Côté : « Michel, il avait tellement bon coeur! » À nous aussi, il nous manque!

Le film Menteuse sera présenté partout au Québec à compter du 9 juillet. C'est à ne pas manquer!

« J'ai eu beaucoup de plaisir à tourner ça », nous dit Véronique Le Flaguais, « on a beaucoup ri! »