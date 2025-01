Véronique Cloutier pose sans maquillage pour souligner ses 50 ans

Pour souligner son passage dans la cinquantaine, Véronique Cloutier a posé sans maquillage en couverture de son magazine.

« Un petit secret qu’on gardait depuis quelques mois, cette couverture du @magazine_vero en kiosque dès maintenant! Merci à @andreanne_gauthier @vabrossard et @kevenpoisson pour la bienveillance et la douceur 🤍 C’est toujours agréable travailler avec vous mais cette journée-là, on a vécu un moment qui restera spécial pour moi. Merci aussi à mes collègues fabuleuses qui me gardent jeune avec leurs valeurs et leurs intérêts qui se reflètent dans ce magazine 🙏🏻🫶🏻 », écrivait l'animatrice sur ses réseaux sociaux.

Les réactions sont extrêmement positives. Les internautes sont complètement conquis - tout comme nous d'ailleurs! - par la grande beauté de cette femme au naturel.

On salue le courage de Véro de s'être présentée aussi simplement pour ses 50 ans! Ça fait du bien de voir du vrai!

