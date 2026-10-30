Véronic DiCaire reprend un succès de Céline Dion et c'est sublime

Depuis le tout début de sa carrière, Véronic DiCaire épate en imitant les artistes d’ici et d’ailleurs, s’attirant la passion des fans du monde entier. Jouissant d’une formidable renommée dans toute la francophonie, Véro est régulièrement invitée sur les plateaux français, où elle partage son talent d’imitatrice.

Récemment, c’est avec sa propre voix que Vé a enflammé les passions, en reprenant un succès de Céline Dion issu de l’album D’eux, « Je sais pas ». Dans le cadre d’un épisode spécial Céline Dion à l’émission Le grand chéquier, présentée sur les ondes de France 2, Véronic a interprété le grand classique, accompagnée d’un orchestre qui a mis en exergue la beauté de sa voix naturelle.

Vous pouvez voir sa prestation au bas de cet article.

Assurément, Véronic DiCaire est l’une de nos plus grandes voix! C’est d’ailleurs ce que son grand ami Patrice Bélanger a reconnu, dans un touchant commentaire publié sous la vidéo. « Vé Vé Vé… comment dire…. Je suis ben ben tanné que tu sois bonne de même! Juste WoW! Quel talent, quelle voix, quelle interprétation! »

On partage son admiration!

Évidemment, tout au long des mois de septembre et d’octobre, le nom de la diva de Charlemagne a été sur toutes les lèvres des Français, alors que Céline s’y produisait pendant 16 soirs. Les médias ont été bombardés de nouvelles la concernant, alors que les hommages pour la grande chanteuse se multipliaient.

Récemment, rappelons que c’est la fille de Marc Dupré qui a partagé sa passion pour Céline Dion, en reprenant à son tour une populaire chanson de son répertoire. Les détails ici.