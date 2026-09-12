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La fille de Marc Dupré reprend un succès de Céline Dion et c'est magnifique

Le talent qu'il y a dans cette famille!

Image de l'article La fille de Marc Dupré reprend un succès de Céline Dion et c'est magnifique
Zachary Barde
Par Zachary Barde

Céline, Céline, Céline... Si ce nom est actuellement sur toutes les lèvres de la sphère pop, c'est que la diva de Charlemagne Céline Dion s'apprête à remonter sur scène pour la toute première fois en six ans. Ce samedi 12 septembre marquera effectivement un important tournant pour la chanteuse et ses fans, qui communieront au stade La Défense Arena de Paris, pour une série de 16 concerts cet automne.

Si la Dion-manie paralyse les rues de France depuis quelques jours, l'euphorie de ce retour quasi-inespéré se manifeste également sur les réseaux sociaux, où plusieurs artistes proclament leur amour pour Céline en reprenant certains grands classiques. C'est notamment le cas de la jeune Stella Dupré, la fille de Marc Dupré.

Cette semaine, la chanteuse a partagé une vidéo sur ses réseaux sociaux, et on peut la voir en train de chanter, selon ses dires, « une des plus belles chansons sur la planète », « Pour que tu m'aimes encore ». Au piano, Stella laisse bercer sa voix sur l'air du classique de l'album D'Eux. et c'est absolument magnifique. Quel talent! Rappelons-le, Stella n'est pas étrangère au bagage musical de Céline, sa mère étant la fille de René Angélil.

Voyez la vidéo en bas de cet article.

Outre quelques reprises de grandes chansons d'ici et d'ailleurs, Stella Dupré commence de plus en plus à proposer au public ses propres compositions, pour notre plus grand bonheur. Ses plus récentes chansons, Novembre et Grayscale, sont d'ailleurs disponibles sur toutes les plateformes d'écoute.

Mentionné dans cet article

Photo de Stella Dupré
Stella Dupré
Photo de Marc Dupré
Marc Dupré

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