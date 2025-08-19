Véro explique pourquoi elle a choisi l’un de ses ex pour rejoindre son émission de radio

Dans le plus récent épisode du Pique-nique des Fantastiques, le scripteur Félix Turcotte s'entretenu avec la Reine Mère Véronique Cloutier afin d'en apprendre davantage, notamment, sur l'arrivée de deux nouveaux collaborateurs dans l'équipe cette année.

Rappelons que trois figures emblématiques de l'émission ne seront pas de retour pour la saison 2025-2026. Tous les détails ici.

José Gaudet et Nicolas Pham [photo ici] se joignent donc à la joyeuse bande des Fantas.

L'animatrice indique d'abord que le premier n'a pas passé d'audition. « Parce que José Gaudet, c'est un vieux routier de la radio, bien sûr. Je n'ai pas à vous en faire la présentation ni à vous parler de son CV. »

José, c'est un gars qui, je crois, va gagner à être connu dans le contexte des Fantastiques.

« Les Fantamis [nom des fans de l'émission] s'attendent à un José Gaudet, que je ne suis pas sûr que c'est lui qu'on va leur offrir », explique Véro. « Moi, je pense qu'on va aller ailleurs avec José. Je pense que l'époque des personnages est peut-être révolue. En tout cas, nous, ce n'est pas le genre de radio qu'on fait. On déconne des fois avec Damien Sanchez, puis Mémère Bossé [...] mais on ne fera jamais un numéro comme à l'époque des Grandes Gueules, mettons un 6 minutes avec un personnage avec des gags scriptés. »

Pourquoi avoir choisi José comme nouveau Fanta? « José, c'est un gars super humain. C'est un gars qui s'intéresse à l'humain, à la psychologie. C'est quelqu'un qui veut constamment évoluer comme personne. Puis je pense qu'on connaît moins ce côté-là de lui. [...] Il est "coquette", puis il fait attention à son look. Il aime parler de dating, puis de relations. »

J'ai la chance d'avoir de bonnes relations avec mes ex. Pour moi, c'est zéro un problème que José et moi on a déjà été en couple, ça fait quand même 30 ans.

De son côté, Nicolas Pham a été vu en audition. « C'est un gars qui a un background qu'on n'a pas dans les Fantas. C'est un journaliste de formation qui a travaillé à RAD pour Radio-Canada pendant longtemps et qui, un peu comme Alexane Drolet dont on entend beaucoup parler sur Instagram notamment ces temps-ci, s'est lancé dans le vide pour aller faire de l'information à sa manière, de manière plus libre, sur les réseaux sociaux. Puis dans ses grandes réflexions de vie, je pense, il s'est lancé en humour aussi », indique l'animatrice.

Véronique et les Fantastiques fait un retour en ondes le lundi 25 août à 15 h 55 sur les ondes de Rouge.