Vague d'amour colossale envers Danièle Henkel à la suite de son passage émouvant à Sucré salé

Vendredi, à Sucré salé, Mélanie Maynard, s'entretenait avec la femme d'affaires Danièle Henkel.

D'emblée, elle a abordé avec elle la mort récente de son mari.

« Ce serait te mentir que de te dire que ça va bien, et ce serait te mentir que de te dire que ça va mal. Je vis un peu au jour le jour. J'accepte les mouvements de la vie, les vagues. Des fois, ce sont de petites vagues, qui meurent tranquillement, et des fois ce sont des tsunamis », a-t-elle confié.

Elle ajoute : « Quand il faut pleurer, je pleure. Il me manque terriblement. Quand on dit : "Le coeur est brisé", le coeur est vraiment brisé ».

Danièle Henkel a aussi précisé qu'on ne parle pas suffisamment de deuil en société. « On ne dit pas où trouver de l'aide. On ne dit pas non plus aux gens ce qui va se passer sur le plan économique : [...] comment on gère une succession? Est-ce que les gens ont fait leur testament? On n'en parle pas, alors que ça fait partie du parcours normal d'un être humain. »

Les réseaux sociaux de Sucré salé se sont rapidement remplis de messages d'encouragements et de remerciements envers l'entrepreneuse, qui a été extrêmement honnête et humaine.

L'animatrice Mélanie Maynard a tagué l'entrepreneuse sous la publication afin qu'elle puisse profiter de cette vague d'amour.

Et si les réseaux sociaux servaient aussi à ça...

