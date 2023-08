Une surprise de taille pour Véro et sa gang dans Véronique et les Fantastiques

Véronique Cloutier et ses collaborateurs à Rouge ont eu droit à toute une surprise mardi.

À la fin de l'émission, après une question quiz portant sur les femmes en musique, dont la réponse était Charlotte Cardin, l'animatrice a reçu un appel de la chanteuse elle-même, qui l'invitait à descendre quelques étages plus bas pour l'écouter interpréter un extrait de son nouvel album, sorti vendredi.

Comme Véro n'avait pas été mise au courant de ce concert intime, sa réaction était spontanée et guillerette.

Ses fantastiques Marie-Soleil Michon, Ève Côté et - un p'tit nouveau - Louis Morissette étaient tout aussi pantois que la Reine Mère.

En s'accompagnant au piano, Charlotte Cardin a entonné « Next to You », une pièce qu'elle considère comme la plus personnelle de son album.

Le lendemain, les Fantastiques présents ne pouvaient cacher leur jalousie d'avoir manqué ce grand moment. « Pensez-vous qu'elle pourrait revenir aujourd'hui? », demandait Virginie Fortin, sourire en coin.

Voyez cette fabuleuse surprise réservée à l'équipe de Véronique et les fantastiques, qui a aussi réjoui tous les employés de l'immeuble, ci-dessous.

