Une première apparition à la télé pour le fils chanteur de Joe Bocan

Samedi dernier, la chanteuse Joe Bocan est montée sur la scène de Belle et Bum avec Elliot Maginot.

Son fils, Samuel Bocan-Biddle, a aussi eu la chance d'interpréter une chanson tirée de son premier projet solo, qui sortira le mois prochain. Il se présente sous le pseudonyme Yuki Dreams Again.

Belle et Bum était sa première apparition à la télé.

Voyez une photo mère-fils ci-dessous.

Précisons que le père de Samuel est le chanteur Charles Biddle Jr, et le petit-fils du grand jazzman Charles Biddle Sr.

Vous pouvez entendre un extrait d'une de ses chansons au bas de l'article.

Vous pouvez aussi le revoir performer sur la scène de Belle et Bum en visionnant la 16e émission de la 22e saison ici.

Notons que la dernière émission de la saison de Belle et Bum sera présentée samedi. Vous pourrez y voir Alfa Rococo, Mentana, Rymz et Naomi, en plus de Jonathan Roy, qui présentera une chanson qui respire les nuits torrides. Les téléspectateurs auront aussi l'occasion de découvrir l’Ukrainienne Krutb et les nouveaux mariés Christian Bégin et Marie-Ève Perron, qui chanteront lors du segment gogo.