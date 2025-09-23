Accueil
Une étape de plus pour Laurie de Masterchef Junior et son entreprise culinaire

Elle a de quoi être fière!

Masterchef Junior Québec
Stéphanie Nolin
Par Stéphanie Nolin

La talentueuse Laurie Bertrand, que nous avons connue à Masterchef Junior, annonce aujourd'hui une belle nouvelle concernant son entreprise Bartande.

Comme on le sait, la jeune entrepreneure propose avec ce commerce des barres tendres, santé et nutritives, qui peuvent convenir aux petits comme aux grands appétits.

Un client prestigieux s'ajoute à sa feuille de route, soit le Énergie Cardio situé dans le quartier Lebourgneuf à Québec.

Laurie écrit : « ✨ Une grande fierté aujourd’hui

Je suis immensément reconnaissante envers Énergie Cardio Lebourgneuf qui me fait confiance en intégrant mes Bartande à son offre. 💪

Je suis convaincue que c’est un match parfait : mes barres nutritives et les besoins des sportifs et des personnes actives. 🏋️‍♀️🚴‍♂️🏃‍♂️

Bartande, une collation santé, nourrissante et énergisante, idéale avant un entraînement🔥

Merci énormément Énergie Cardio Lebourgneuf pour votre confiance! »

C'est certainement une marque de reconnaissance très méritée que ce nouveau partenariat. Félicitations à Laurie et merci à ce gym d'encourager la belle relève.

Notons qu'un autre candidat de Masterchef Junior a récemment réalisé un rêve. On vous en dit plus à ce sujet ici.

