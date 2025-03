Une dernière séance photo pour Mélissa Bédard avant son accouchement

Mélissa Bédard doit donner naissance à son petit garçon à la fin du mois de mars.

Ainsi, juste avant d'accoucher, elle a participé à une dernière séance photo avec la photographe Isabelle Pilon.

Vêtue d'une magnifique robe blanche, la chanteuse est absolument rayonnante.

En accompagnement des photos, que vous pouvez voir au bas de l'article, elle écrit ceci : « 11 jours, 11 jours qu’il me reste à te bercer au creux de mon corps, tout près de mon cœur. 11 jours pour une dernière fois, je sentirai des petits coups de pied, la sensation d’être deux et ce pouvoir incroyable de me sentir à ma place ! J’aime tout de ma vie. Mon rôle numéro 1 est d’être la maman de bientôt 4 magnifiques enfants. Ils m’apportent beaucoup plus que je ne pourrais leur apporter. Ils me font confiance, ils me font sentir femme, me disent que je suis belle même quand je ne le suis pas. Ils m’amènent à me dépasser, pour moi et pour eux. Je ne serais pas la même personne sans mes bébés. Le deuil a déjà commencé, et je vous l’avoue, ce n’est pas facile. Je me parle beaucoup. J’ai la chance d’avoir un partenaire de vie qui croit autant que moi que je pourrais en avoir plein d’autres dans une autre vie (hahaha, blague). Pour vrai, merci mon chéri d’avoir embarqué dans cette folle aventure. Une semaine sur deux, ce n’est pas rien, mais je sais que pour toi comme pour moi, c’est ce qui nous rend meilleurs chaque jour ! Je suis reconnaissante et je reconnais ma chance que ces 4 petits cœurs m’aient choisie pour être leur maison ! »

« Être une femme, c’est beau et grand. Même quand on est maman, il est possible de réaliser tous nos rêves personnels et professionnels. »

