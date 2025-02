Photos : Un shower de bébé parfait pour Mélissa Bédard

Jeudi, Mélissa Bédard a partagé sur ses réseaux sociaux des images de l'incroyable shower organisé pour souligner l'arrivée prochaine de bébé Aaron.

« Pour certains, le dimanche passé, c’était la tempête, mais pour nous, c’était l’une des plus belles journées de notre vie, entourés de nos proches à Karl et moi, pour le shower de bébé Aaron ! Nous remercions chaque personne qui a bravé les intempéries pour venir passer du temps avec nous. Un énorme merci aux organisateurs : Roby Talbot, Christine Morency, Sophie Poulin, Éloïse Matte. Vous vous êtes encore une fois surpassés, j’en reviens pas ! Comme j’aime le dire, il faut un village pour élever un enfant, et nous sommes chanceux d’avoir des amis et une famille aussi proches de nous. Nous avons été plus que gâtés, et je chérirai cette journée dans mon cœur pour toujours. »

Le gâteau, sous le thème du baseball, était vraiment spectaculaire. Il s'agit d'une confection de Cakefetti.

Notons que l'humoriste Christine Morency sera la marraine du petit garçon. Les deux femmes ont travaillé ensemble sur le documentaire J't'aime gros.

Mélissa Bédard est déjà la maman de trois filles, alors que son conjoint, Karl, est le père de deux garçons. Le petit Aaron sera donc le sixième enfant de la famille.

