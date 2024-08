Un voyage enrichissant pour Gregory Charles et sa fille : « Je ne vois pas les choses de la même façon depuis »

Rencontré sur le tapis rouge de Don Juan cette semaine, Gregory Charles, accompagné par sa fille Julia et sa conjointe Nicole (voyez la photo du trio ici), nous racontait qu'il venait tout juste de revenir d'un grand voyage en famille.

« On était ensemble en Europe. On était à Paris pendant les Olympiques, on est aussi allé en Italie, en Allemagne, en Autriche. On a fait 4500 kilomètres de voitures ensemble. Un beau road trip », nous disait-il, emballé.

La maman a indiqué que l'activité marquante de leur périple n'a pas été la tour Eiffel ou le Colisée, mais bien une attraction beaucoup moins charmante sur papier. « Julia a étudié les camps de concentration à l'école. Nous sommes donc allés voir le camp de concentration à Dachau. Ça a été éducatif, mais aussi touchant. Une expérience de vie que tout le monde devrait faire à un moment donné. »

La préadolescente de 12 ans s'est dite transformée par sa visite. « Ça m'a vraiment changé. Je ne vois pas les choses de la même façon depuis. »

Gregory et Julia partageront à nouveau la scène dans 7 à l'unisson, dans lequel Gregory et ses acolytes interprèteront leurs « coups de chœur » de la musique des dernières décennies, de Céline à Elton John, de Eminem à AC/DC, de Ginette Reno à Whitney Houston, de Ray Charles à Robert Charlebois, de la musique du 19e à celle de Katy Perry et de Beyoncé. Le nouveau spectacle sera présenté du 15 au 17 novembre à l'Espace St-Denis.