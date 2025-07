Un voyage de rêve pour Benjamin Gratton et sa famille

Patricia Paquin, Louis-Francois Marcotte et leurs enfants ont récemment eu la chance de quitter notre été gris pour l'Europe et sa chaleur.

« Après avoir envisagé l’Afrique, le Vietnam, le Danemark… et la Croatie, c’est finalement l’Italie qui nous a appelés, quelques jours à peine avant le départ. ✈️🇮🇹 », indiquait la maman dans une publication.

On savait qu’on atterrirait à Naples, qu’on rêvait de la côte Amalfitaine, qu’on voulait remonter vers Bologne pour finir à Venise. Mais rien n’était réservé. Tout était à créer!

@lfmchef , nous a trouvé des petits coins de paradis en chemin, guidé par la bonne bouffe🍅🍷( Merci @sfaita et @h_laurendeau pour les cues)

Avec trois enfants, les valises & sacs à dos, on a pris bus, trains, bateaux, taxis… et surtout, on a pris le temps. Le temps d’en profiter au max! »

En terminant, Patricia écrit : « Ce voyage-là, je vais le garder longtemps dans mon cœur. ❤️🇮🇹 ».

Voyez des photos de leur aventure italienne ci-dessous. On y voit notamment Benjamin Gratton, tout sourire, se prélasser au bord de la piscine.

Notons que, en route, ils ont croisé Mariloup Wolfe et ses deux enfants qui avaient, eux aussi, choisi l'Italie comme destination. Voyez quelques images du clan Wolfe ci-dessous.