Un nouveau projet surprenant pour Céline Dion

Depuis qu'elle a effectué son grand retour sous les projecteurs, le nom de Céline Dion est sur toutes les lèvres. Entre rumeurs et annonces inédites, ses fans provenant du monde entier sont à l’affût de ses nouveaux projets.

Son dernier projet en date l’amènera à faire un bref retour au cinéma, alors qu’elle prêtera sa voix à un personnage dans un nouveau film d’animation 3D pour les enfants, créé par Paul McCartney. High in the Clouds raconte l'histoire d'un écureuil adolescent qui souhaite libérer la musique des griffes d'une diva-hibou autoritaire ayant rejeté toute musique de son territoire.

Pourrait-on y entendre Céline chanter? Tout porte à croire que oui, alors qu'on nous promet que l'oeuvre sera entre autres composée de nouvelles chansons originales de Paul McCartney.

Ses partenaires de doublage sont tout aussi prestigieux puisque que les vedettes Hannah Waddingham, Lionel Richie, Idris Elba et Jimmy Fallon, notamment, incarneront des personnages du film. Le film High in the Clouds sortira au cinéma en 2027.

Il faut remonter en 2023, dans le film Love Again, pour découvrir la première prestation de Céline en tant qu'actrice. Le long-métrage, qui avait obtenu des critiques plutôt mitigées à sa sortie, aura toutefois permis à la diva de Charlemagne de toucher à un domaine dans lequel on souhaite la voir plus souvent!

Rappelons que l'année passée a été plutôt chargée pour Céline, elle qui avait présenté un documentaire poignant sur sa nouvelle réalité de santé (lisez nos impressions ici), en plus d'effectuer un numéro grandiose en direct de la Tour Eiffel, lors de la cérémonie des Jeux Olympiques de Paris. Un événement dont on se souviendra longtemps!

Quoi qu'il en soit, nous sommes plus que ravis de la voir revenir tout doucement dans l'oeil du public, à son rythme! Plus de Céline, c'est oui!