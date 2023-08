Un nouveau mandat pour Jay Du Temple

Quelques mois après la fin de son mandat à Occupation Double, voilà que l'animateur et humoriste Jay Du Temple rebondit là où on ne l'attendait pas.

En effet, on nous annonce aujourd'hui que celui-ci sera à l'animation de la 25e édition du Gala Québec Cinéma, qui sera cette année présenté sur les ondes de Noovo.

Le diffuseur entend, avec ce choix d'animateur, rajeunir le public du gala et intéresser les jeunes au cinéma d'ici.

« Nous sommes chanceux d’avoir une industrie cinématographique vibrante au Québec, et c’est très important pour nous, chez Noovo, de lui offrir une tribune », a déclaré Suzane Landry, vice-présidente, Développement de contenus, programmation et information chez Bell Média. « En plus de la reconnaissance aux artistes, aux artisans et aux créateurs, notre proposition est d’offrir un gala accessible qui contribuera à éveiller chez les téléspectateurs le désir de regarder nos films québécois. Par sa curiosité, sa fougue communicative et sa proximité avec les gens, Jay Du Temple est la personne toute désignée pour animer cette grande soirée festive, et rejoindre un large public ».

De son côté, le principal intéressé a indiqué : « Je très excité à l’idée d’animer le gala Québec Cinéma. Je suis reconnaissant de la confiance qui m’est offerte. Mon but lors de cette soirée est de célébrer le milieu du cinéma québécois à la hauteur du talent de ses artisans, et de donner envie au public d’aller voir les créations d’ici. »

« Notre objectif principal pour cette 25e édition du Gala Québec Cinéma étant de célébrer notre cinéma avec le public québécois, Jay Du Temple me semble vraiment la personne idéale pour en assurer l’animation. Flamboyant, virtuose et avec un sens de la repartie bien aiguisé, je suis persuadé que Jay Du Temple saura mener avec brio cette édition anniversaire, tout en nous permettant d’intéresser les jeunes à notre cinéma », a souligné Patrick Roy, président du conseil d’administration de Québec Cinéma.

Le Gala Québec Cinéma sera produit par Sphère Média en collaboration avec Bell Média et Québec Cinéma.

Gala Québec Cinéma sera diffusée sur les ondes de Noovo le 10 décembre prochain. Cette 25e édition du Gala se tiendra aux studios Grandé de Montréal.

Notons que Geneviève Schmidt animait la précédente édition du Gala Québec Cinéma. C'est le film Les oiseaux ivres qui avait triomphé pendant la soirée, remportant 10 prix Iris. Vincent-Guillaume Otis avait quant à lui remporté le prix du meilleur acteur. Les détails de cette soirée sont ici.