Un nouveau mandat pour Clodine Desrochers : Elle retrouve ses premières amours

Après avoir brillé à Sortez-moi d'ici, plusieurs mandats intéressants se sont présentés pour Clodine Desrochers, qui a effectué un retour dans le showbiz québécois après quelques années loin des projecteurs.

Ce jeudi, nous apprenons que Clodine Desrochers fera un retour à ses premières amours et à son alma mater en retournant là où tout a commencé : à la radio. En effet, l'animatrice retrouve les ondes de CFNJ 99,1 FM (cfnj.net).

« Si un jour on m’avait dit : Clodine, tu vas animer à nouveau à la station de radio CFNJ, je ne l’aurais pas cru! C’est quand même incroyable de revenir aux sources après 30 ans ! Me retrouver derrière le micro de la station qui m’a ouvert les portes de ma carrière, c’est vraiment une belle surprise! » confie-t-elle.

Voici comment on nous présente ce nouveau mandat :

Dans Les après-midis de Clodine, diffusée du lundi au jeudi de 13 h à 16 h, et Prélude au week-end le vendredi de 13 h à 17 h, Clodine tisse une relation unique avec ses auditeurs. Elle engage des échanges authentiques et partage des histoires captivantes. Grâce à sa voix chaleureuse et son énergie communicative, elle établit un véritable pont avec la région, mettant en valeur les personnes, les lieux et les récits qui nourrissent Lanaudière. Ses sujets, qui dépassent les frontières locales, sont animés par une curiosité sans bornes. Clodine explore tout ce qui l’interpelle avec une grande humanité et un intérêt sincère, n’hésitant pas à exprimer ses opinions avec franchise et à approfondir l’actualité.

L’émission accessible sur le web et via l’appli CFNJ 99,1 FM touche un public toujours croissant, permettant à Clodine de renforcer le lien spécial qu’elle entretient avec ses auditeurs. À travers ce projet qui lui tient à cœur, Clodine prouve que revenir à ses premières amours est parfois la plus belle aventure!