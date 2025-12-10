Un nouveau couple parmi les candidats de Survivor Québec de l'an passé?

William de la 3e saison de Survivor Québec a partagé une photo mardi en compagnie de Marilou Chiasson, une autre joueuse de sa saison avec la mention : « Qui aurait cru qu’on aurait notre date Tinder, mais 10 ans plus tard ? 🤓 ».

On se rappellera que Marilou avait reconnu William lors de son aventure aux Philippines parce qu'ils avaient déjà échangé sur Tinder il y a quelques années.

On en comprend donc que William et Marilou sont en couple. Voyez sa publication au bas de l'article.

D'ailleurs, leurs collègues de Survivor commentent la bonne nouvelle :

« Sérieux c’est nous la « vrai » Île de l’amour !! » - Joël

« Full loooooove 💜 Vous êtes beaux! 😍 » - Geneviève

« Plein de double dates à venir 👯‍♀️👯 »

« J’aime toute ❤️ » - Kassandre

« J’adore ce couple ❤️ » - Déborah

« Jamais trop tard ! Tout est bien qui finit bien! 😘❤️ » - Kathrine

« Yeahhhhh ♥️♥️♥️♥️ » - Christophe

On leur souhaite beaucoup de bonheur à notre tour!

Mentionnons que Survivor Québec a effectivement créé plusieurs couples au fil des ans. Il y a la vilaine Audrey et le maire d'Amos Sébastien puis la professeure Déborah et le marathonien Sylvain. Voyez des photos des amoureux Survivor ci-dessous.