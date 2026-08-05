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Un hommage à Marc Messier à l'Omnium Banque Nationale

Un beau geste!

Image de l'article Un hommage à Marc Messier à l'Omnium Banque Nationale
Élizabeth Lepage-Boily
Par Élizabeth Lepage-Boily

Marc Messier était un grand amateur de tennis. Il jouait d'ailleurs régulièrement avec son ami Éric Bruneau.

L'Omnium Banque Nationale, qui a débuté il y a cinq jours et se termine le 13 août, a rendu un hommage touchant à l'acteur sur le terrain.

En effet, des chasseurs de balles ont défilé sur le court central du Stade IGA avec le chandail des Boys, rappelant évidemment l'un des rôles marquants de l'acteur : Bob. Ils ont ensuite salué la foule en retirant leur casquette.

« Hommage à Marc Messier 🖤

Porte-parole de notre tournoi en 1999, Marc Messier faisait partie de la famille du tennis bien avant et bien après ce rôle. On pense à lui aujourd'hui 🎾 », pouvait-on lire dans la publication du tournoi de tennis.

Voyez la photo au bas de l'article.

À noter qu'un moment de silence a aussi été observé alors qu'une photo de Marc Messier, jouant au tennis, a été affichée sur les écrans.

Mentionné dans cet article

Photo de Marc Messier
Marc Messier

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